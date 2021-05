Cogeco Connexion et les Arts de la scène poursuivent leur association pour trois autres années

La présence de Cogeco Connexion dans le paysage culturel de Montmagny est sans équivoque grâce à l’émission « De plus en plus show ». Bien avant le début de ce partenariat, Cogeco et les ADLS ont offert, ensemble, un accès privilégié, pour le plaisir des téléspectateurs, aux coulisses de centaines de spectacles professionnels et à autant d’artistes aux moyens d’interviews.