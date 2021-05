La 10e Rencontre photographique du Kamouraska à l’été 2021

Diffusé en direct sur le web le 18 juin à compter de 9 h, le colloque « Remous et recommencements/(re) penser le fleuve et la mobilisation par l’art », réunit des chercheurs et des créatrices qui envisagent collectivement l’avenir du fleuve Saint-Laurent et le potentiel mobilisateur des arts et des artistes. Animée par le cinéaste, producteur et auteur Hugo Latulippe, cette rencontre de réflexion accueille Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec ; Mélanie Lemire, professeure et chercheure à l’Université Laval ; Ève De Garie-Lamanque, historienne de l’art ; Ève Cadieux, commissaire de la 10e Rencontre photo ; ainsi que la comédienne Marjorie Audet. Ce colloque est accessible au grand public et prend la forme d’un événement vidéo en direct sur Facebook.