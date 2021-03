Collaborer à des œuvres collectives au Moulin Paradis de Kamouraska

Les Kamouraskois et les touristes de passage pourront collaborer à l’une ou l’autre des œuvres collectives de Stéphane Leblanc, alias Orniartho, qui sera en résidence d’artiste au Moulin Paradis de Kamouraska du 24 juin au 24 août prochain. Sa présence s’inscrit dans le cadre d’une programmation beaucoup plus vaste prévue cet été au moulin, propriété du Musée régional de Kamouraska depuis 2020.

Artiste-peinture depuis 1992, ce n’est que depuis 1994 qu’Orniartho permet aux amateurs d’art de collaborer à ses tableaux. L’idée lui est venue pour la première alors qu’il peignait la ville de Montréal vue du pont de la Concorde, un tableau qu’il aurait dû peindre de chez eux, reconnaît-il aujourd’hui, en raison du niveau de concentration qu’il demandait.

« Je devais m’ennuyer ce jour-là, car j’ai dit à mon voisin de venir peindre sur ma toile », raconte l’artiste.

La pratique s’est ensuite démocratisée lors d’autres expositions, au point de devenir en quelque sorte la marque de commerce de l’artiste qui a depuis été invité aux quatre coins du Québec et aux États-Unis, notamment au West Tennessee Delta Heritage Center/Tina Turner Museum en 2017.

« La pratique a quand même évolué avec le temps. Depuis 2015, je demande aux gens de signer le tableau et les formats ont aussi grossi », explique celui qui présente ces œuvres sous le nom Orniartho and Friends, en clin d’œil au défunt ténor italien Luciano Pavarotti.

Une des choses qui n’a pas changé est toutefois ce souci de ne pas retoucher la toile une fois qu’elle est terminée. S’il peut donner certaines directives à ceux qui s’improviseront artistes le temps de quelques coups de pinceau, Orniartho laisse essentiellement les gens peindre comme ils le sentent.

« Une œuvre collective oblige à ne pas prendre trop de place et à laisser les autres faire. Il faut respecter ça. Si je veux faire peindre quelque chose de parfait à mes yeux, je vais le faire seul, chez moi », poursuit-il.

Ce laisser-aller a d’ailleurs permis à Stéphane Leblanc d’amasser un nombre incalculable d’anecdotes savoureuses qui lui ont inspiré la rédaction d’un livre qui témoigne de ces 25 années de création collective. Le lancement est prévu le 3 juillet entre 14 h et 16 h 30 alors que le vernissage de l’exposition aura lieu quant à lui la semaine précédente, soit le 26 juin de 14 h à 16 h 30. L’artiste prévoit être présent au Moulin Paradis pratiquement toutes les fins de semaine entre le 24 juin et le 24 août afin de permettre le plus possible aux visiteurs de collaborer à une de ses œuvres collectives.

Exposition

La présence de l’artiste Orniartho doit s’ajouter à celle de l’exposition sur le Moulin Paradis à laquelle travaille actuellement le Musée régional de Kamouraska en collaboration l’historienne Catherine Dumont-Lévesque. Sur sa page Facebook, le Musée promettait en janvier dernier « une expérience historique immersive dans le quotidien du 19e siècle ».

Un des volets prévus à cette exposition concerne la série Cormoran dont plusieurs scènes ont été tournées à Kamouraska, notamment le Moulin Paradis, au début des années 90. Le Musée a d’ailleurs confirmé le 12 février dernier la participation à ce volet des comédiens Gaston Lepage, Gabriel Marian Oseciuc ainsi que Jean L’Italien, à titre de président d’honneur.