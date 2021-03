Denis Picard coupable de meurtre au premier degré

Après deux semaines de procès et moins de 24 heures de délibérations, les jurés au procès de Denis Picard, accusé du meurtre de Colette Émond, 75 ans de La Pocatière, ont rendu leur verdict.

Les jurés ont déterminé que Picard était coupable de meurtre au premier degré. La juge Manon Lavoie a rapidement prononcé la sentence, soit l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Ils ont donc cru, à l’unanimité, que Picard avait l’intention de tuer Mme Émond et qu’il l’avait agressé sexuellement, le 5 juin 2017.

Les proches de Mme Émond, présents pour entendre la décision, étaient heureux et soulagés.

« C’est sûr que c’est bien accueilli. On a eu le maximum. On pourra tourner la page. On va faire le deuil, on ne pensera plus aux prochaines dates, parce qu’on en a eu tellement », a confié Alain St-Onge, le fils de Colette Émond.