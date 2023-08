Compétition provinciale des pompiers du Québec : Saint-Jean-Port-Joli veut en être l’hôte en 2025

Les pompiers de Saint-Jean-Port-Joli déposeront leur candidature pour la Compétition provinciale des pompiers du Québec qui se déroulera les 27, 28 et 29 juin 2025.

La compétition en question se veut un événement familial, où les pompiers de plusieurs casernes du Québec mesurent leur habileté dans diverses épreuves. Elle est habituellement accompagnée d’un défilé et de spectacles.

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli appuie ainsi unanimement la démarche puisqu’elle n’aura pas à débourser d’argent, car les dépenses liées à l’organisation de l’événement seront couvertes par les frais d’inscription, par les commandites des commerces et des entreprises, ainsi que par le club social des pompiers de la localité.

Qui plus est, l’événement offrira une visibilité importante à l’échelle provinciale pour Saint-Jean-Port-Joli, tout en procurant d’importantes retombées économiques pour la région, et ce, sans compter que les profits potentiels engendrés par la compétition seront remis à des organismes ou à des fondations.

« Nous serions très heureux d’obtenir cet événement dans notre municipalité en 2025. On parle ici de plus de 200 participants directs à la compétition, sans parler des collègues et des amis, ainsi que des membres de la famille qui accompagneront les athlètes », a commenté avec enthousiasme le maire de Saint-Jean-Port-Joli Normand Caron, qui en a profité pour souligner l’exemplaire participation des pompiers locaux dans cette démarche.