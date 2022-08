Concert bénéfice à l’Église de Sainte-Louise

Le comité de la fabrique et Juan Morales, un artiste originaire de l’Équateur nouvellement établi à Ste-Louise, vous convient à un concert-bénéfice à l’Église de Ste-Louise le 4 septembre prochain de 16h à 17h.

Formé pour l’occasion, l’ensemble Surco Norte (Rang du Nord) fera vivre un merveilleux voyage musical dans les Andes et en Amérique latine. Juan, bien connu pour sa voix retentissante et ses flûtes andines, a réuni ces talentueux musiciens : Barbara Tremblay, professeure de piano et fidèle membre des Joyeuses bénévoles (piano), Guillaume Girard, auteur-compositeur-interprète alias l’Ange Vagabond (guitare, ronroco, charango), Mikaela Morales-Marier, fille de Juan Morales qui compte plusieurs participations aux Violons d’automne (violon) et Xavier Buestan, jeune artiste de l’Équateur (guitare, percussions).

De plus, Raphaël Bilodeau assurera la sonorisation de cette prestation. Pour plus d’informations : info@jardinsherencia.com

Source : Juan Morales