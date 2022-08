L’événement Reg’Art en Couleurs revient à Kamouraska 

Après deux ans d’absence, l’événement Reg’Art en Couleurs revient cette année les samedi et dimanche de la Fête du Travail, au coeur du village de Kamouraska.

Une dizaine d’artistes du groupe Reg’Art seront à l’œuvre sous chapiteau, près de l’église et de leur galerie d’art située dans la sacristie de l’église de Kamouraska. Précisons que ce regroupement d’artistes du Kamouraska existe depuis près de 25 ans maintenant. Le nom vient de « art » pour artistes et « reg » pour région. Leur galerie d’art est ouverte du jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h, jusqu’au 4 septembre inclusivement et l’entrée est libre. L’événement Reg’Art en Couleurs vient clôturer la saison estivale. Picasso disait « L’art lave notre âme de la poussière du quotidien ».

Une visite virtuelle est possible au http://www.grouperegart.com ou cliquez sur j’aime dans notre page Facebook afin de ne rien manquer de nos activités. Pour informations : 418 856-2589.

Source : Reg’Art