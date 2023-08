Concert-bénéfice de Mario Pelchat : Le succès d’une communauté

Le samedi 12 août, Mario Pelchat a offert à un public conquis une performance digne de ses plus de 40 années de carrière. L’église de Kamouraska a ainsi résonné au son d’une quinzaine des grands succès du chanteur, accompagné pour l’occasion de deux musiciens et d’une choriste.

Les billets ayant tous trouvé preneur plusieurs semaines avant la tenue de l’événement, c’est devant une salle comble que l’artiste a livré un échantillonnage des refrains de son répertoire. Entre les chansons, l’artiste a généreusement partagé des souvenirs de son enfance et de sa carrière. Pour la plus grande joie du public, il a aussi annoncé qu’il reprendrait prochainement son rôle de coach à l’émission La Voix.

Pour ceux qui avaient choisi cette option, le concert a été suivi d’un cocktail, où l’artiste a longuement rencontré ses admirateurs et signé des autographes. Dans une salle communautaire décorée avec soin, les vins du vignoble de M. Pelchat ont été servis, accompagnés d’abondantes et délicieuses bouchées salées et sucrées offertes par les artisans locaux. De plus, deux toiles d’artistes de la municipalité ont été offertes au chanteur.

L’événement-bénéfice au profit de la Fabrique de la paroisse a été rendu possible grâce à la mobilisation et au dévouement d’un comité organisateur œuvrant depuis des mois, appuyé d’une pléiade de bénévoles, et grâce à la générosité de partenaires financiers et de services. Entre la négociation du contrat avec l’artiste et le dernier coup de balai avant d’éteindre les lumières en toute fin de soirée, des centaines d’heures ont été consacrées par ces personnes, fort occupées par ailleurs. Elles ont toute notre reconnaissance. Leurs efforts permettront de maintenir encore un temps, voire d’améliorer, ce bijou patrimonial qu’est notre église.

Le comité organisateur songe déjà à l’événement de l’an prochain. Qui sera l’artiste invité? Les spéculations vont bon train, mais il est trop tôt pour dévoiler cette primeur.

Source : Serge Voyer