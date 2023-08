Lieux de mémoire seigneuriale, un nouveau parcours interrégional

Le Musée de la mémoire vivante présente un nouveau parcours interrégional intitulé Lieux de mémoire seigneuriale. Le parcours présente l’histoire de six lieux témoins du passé seigneurial : le Domaine Joly-de Lotbinière, le Domaine de Saint-Vallier, le musée de l’Accordéon, le Musée de la mémoire vivante, la Seigneurie des Aulnaies et le Manoir Fraser.

À chacun de ces endroits, le visiteur a accès à une borne de consultation clairement identifiée et présentant la mémoire seigneuriale du lieu où elle se trouve. Au fil du parcours, le public se familiarise avec le régime seigneurial instauré vers 1620 en Nouvelle-France et aboli officiellement en 1854.

Il découvre aussi des faits peu connus. Entre autres, ce n’est qu’après un long processus qui se terminera en 1970 que les derniers versements de rentes seront effectués au Québec.

Les six lieux de mémoire où le visiteur peut retrouver une borne de consultation témoignent de l’importance du dit régime dans l’histoire du Québec. La mémoire de ces lieux, principalement des manoirs et des moulins, est portée par des descendants de seigneurs, par des propriétaires d’édifices patrimoniaux ou par des gens qui pratiquent des métiers ancestraux. Des extraits vidéo de leur témoignage, dont certains sont issus de la recherche en histoire orale du professeur Benoît Grenier, spécialiste du régime seigneurial, mettent en valeur ces six lieux hérités dudit régime.

Cette réalisation du Musée de la mémoire vivante résulte d’un partenariat avec un professeur de l’Université de Sherbrooke, Benoit Grenier, le Domaine Joly-de Lotbinière, le Domaine de Saint-Vallier, le musée de l’Accordéon, la Seigneurie des Aulnaies et le Manoir Fraser. Lieux de mémoire seigneuriale a été financé par le gouvernement du Québec.

Source : Musée de la mémoire vivante