Concert de l’Ensemble vocal « Chœur Joly »

L’Ensemble vocal « Chœur Joly » de Saint-Jean-Port-Joli a le plaisir d’annoncer son tout nouveau concert de Noël intitulé Le Mystère de la crèche qui sera présenté à l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies le samedi 2 décembre 2023, à 15 h.

Dirigé par Peggy Bélanger et accompagné de Pierre Bouchard à l’orgue et de Louis Larouche à la trompette, l’ensemble vocal vous présentera la très belle et très dansante Messe de minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier, de même que quelques Noëls anciens et quelques pièces remarquables du répertoire de musique sacrée.

Les billets sont en vente au Marché des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies, auprès des choristes au 418 508-1447 et à l’entrée le jour du concert.

Source : Ensemble vocal « Chœur Joly »