Des mini bandes dessinées pour valoriser les ressources en immigration

De mini bandes dessinées valorisant les services et les acteurs clés impliqués dans le processus d’établissement et d’inclusion des personnes immigrantes sur le territoire ont été lancées par la Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent (TCIBSL) durant de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Le bédéiste Nick Micho de Rivière-Ouelle, aux premières loges de la réalité immigrante, a apporté sa contribution à la réalisation de ce projet.

L’écosystème bas-laurentien d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes n’a cessé de se structurer dans les dernières années. Les ressources et les initiatives qui en découlent demeurent parfois méconnues autant des communautés d’accueil que des personnes immigrantes.

« L’objectif que la TCIBSL s’est donné pour la Semaine québécoise des rencontres interculturelles était de mettre la lumière sur ces personnes qui accueillent les immigrants. Le bassin de gens est grand, et le Bas-Saint-Laurent se démarque à cet égard », indique Julie-Christine Helas, agente de mobilisation en immigration à la MRC de Kamouraska.

L’idée de faire de mini bandes dessinées mettant en lumière ces « accompagnateurs » s’est imposée à la place de capsules vidéo, un procédé plus courant. La TCIBSL voyait en la BD un médium ludique qui attire l’œil et qui pourrait en plus se partager facilement sur les médias sociaux. Nick Micho, bédéiste originaire de la Matapédia, mais résidant désormais à Rivière-Ouelle au Kamouraska, a été approché pour articuler en textes et en dessins les thèmes ciblés par la TCIBSL. « J’avais déjà réalisé une forme de projet similaire, mais sous forme d’album, et portant sur le vécu des personnes immigrantes appelé ImmigRéalité. J’étais en terrain connu avec le projet au TCIBSL. Et c’est une réalité avec laquelle je suis plutôt familier, ma conjointe étant originaire des Philippines », a expliqué le bédéiste.

Huit thématiques

Huit thématiques ont été retenues pour le projet. Enseignants de francisation, bénévoles impliqués dans les activités interculturelles ou de jumelage et agents de développements en immigration sont autant d’acteurs qui collaborent à l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes au Bas-Saint-Laurent et qui sont mis en lumière à travers les mini bandes dessinées de Nick Micho.

« Ce qui est agréable, c’est que Nick s’est réellement inspiré du portrait de personnes réelles, mais avec quelques traits différents, de sorte que ce n’est pas garanti qu’ils seront reconnus au premier coup d’œil par les lecteurs. Pour ceux qui témoignent, c’est peut-être un peu moins gênant comme approche qu’une vidéo », suggère Julie-Christine Helas.

Deux de ces huit mini bandes dessinées ont été lancées durant la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, du 6 au 12 novembre 2023. Elles peuvent être consultées sur les pages Facebook Immigration Bas-Saint-Laurent et Immigration Kamouraska ainsi que dans l’édition du 15 novembre de l’hebdomadaire Le Placoteux. Les six autres bandes dessinées seront dévoilées progressivement jusqu’au printemps 2024.