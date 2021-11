Concert hommage à André Gagnon : entre paroles et musique

Le 3 décembre 2020, le Québec perdait l’un de ses Grands : André Gagnon. Un an plus tard, la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon se souvient et souhaite partager avec tous, grâce à son concert hommage André Gagnon Entre paroles et musique, le legs qu’il a laissé.

Le dimanche 5 décembre à 14 h sur la scène de la salle qui porte son nom, toute la population est invitée à venir entendre, en première partie, des pièces d’André Gagnon exécutées par quatre jeunes pianistes de la relève, étudiants au Conservatoire de Rimouski.

En seconde partie, le pianiste invité, M. Maurice Laforest, fera résonner le piano au rythme des mélodies composées par André Gagnon. Accompagné par un orchestre à cordes ainsi qu’une section rythmique formée pour l’occasion sous la direction musicale de M. Mathieu Rivest, directeur du Camp musical Saint-Alexandre, nul doute que ces pièces musicales d’André Gagnon se révéleront dans leurs plus beaux atours.

Quelques textes, assemblés et dits par M. Claude Bois, évoquant le souvenir d’André Gagnon viendront ponctuer le programme musical du concert hommage.

Maurice Laforest

Natif de Rivière-du-Loup, Maurice Laforest a donné des concerts en Suisse, en Italie, en Allemagne, en France et au Québec. Il a également été invité comme soliste avec différents orchestres de la province (OSE : Grieg, Schumann, OSQ : Liszt no. 1) et on a pu l’entendre dans des festivals de renom (Sainte-Pétronille, Concerts aux Îles du Bic). Il a agi comme répétiteur à l’Opéra de Québec de 2014 à 2019 et occupe les parties de piano et de célesta au sein de l’Orchestre symphonique de Québec depuis 2001. Son expérience de soliste, chambriste et accompagnateur a fait de lui un juge prisé de nombreuses compétitions à travers le pays.

Maurice Laforest est l’instigateur et le directeur artistique de la série jeunesse Les P’tits Mélomanes du Dimanche dont l’une des productions a remporté le Prix Opus de la catégorie Production jeune public de l’année en 2021. La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon tient à remercier Patrimoine Canadien, le Cégep de La Pocatière, le Camp musical Saint-Alexandre ainsi que TVCK et MAtv qui ont permis à ce concert hommage de prendre vie. Les billets sont en vente au coût de 30 $ pour les adultes, 20 $ pour les étudiants et les 12 et moins sont admis gratuitement. On peut se procurer les billets au Métro Plus Lebel de La Pocatière au 418 856-3827, au www.salleandregagnon.com OU www.ticketpro.ca ou au 1 866 908-9090. À noter que le passeport vaccinal et une preuve d’identité seront exigés pour toutes les personnes ayant 13 ans et plus.

Source : Corporation de la SAG