Un libraire de La Pocatière fait paraître un premier roman jeunesse

Auteur de divers haïkus — petits poèmes dont la forme est d’origine japonaise —, Jimmy Poirier a déjà publié trois recueils de ce type par le passé, en plus d’avoir dirigé un collectif de haïkiste. Comme plusieurs, il a profité du premier confinement de la pandémie pour réorienter ses champs d’intérêt, dans son cas, en matière d’écriture. « J’avais le goût d’essayer autre chose que la poésie depuis un moment », dit-il.

L’humour, l’imagination, l’amitié et l’entraide sont quelques-uns des thèmes abordés au sein de l’histoire. Bien qu’il s’agisse d’une fiction, Jimmy Poirier avoue qu’il y a certainement quelques éléments inspirés de son réel. « Chaque auteur le fait, souvent même inconsciemment », enchaîne-t-il.

Il serait d’ailleurs surprenant que le libraire et auteur s’arrête là, lui qui a été à même de constater l’intérêt que suscite son dernier roman auprès de la clientèle de la Librairie L’Option. « On en a vendu quelques exemplaires et mon éditeur est très heureux des résultats jusqu’à présent. »