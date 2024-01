Conférence du général Dallaire et sa conjointe

Le Général Roméo Dallaire et sa conjointe, Marie-Claude Michaud, ont choisi de s’installer dans la région il y a quelques années. La Municipalité de Saint-Aubert a l’honneur de les accueillir pour une conférence sur leur parcours empreint d’une grande humanité. Marie-Claude Michaud, leader d’expérience, a travaillé pendant plus de 20 ans dans un milieu patriarcal, hiérarchisé et principalement masculin : les Forces armées canadiennes.

Au fil des années, elle a propulsé l’organisation qu’elle dirigeait en le positionnant comme leader national reconnu pour l’excellence et l’expertise de ses services. Roméo Dallaire est le fondateur de l’Institut Dallaire pour les enfants, la paix et la sécurité, un partenariat international dont la mission est de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats.

Défenseur renommé des droits humains, en particulier ceux des enfants soldats, des anciens combattants, et champion de la prévention des atrocités de masse, le général Dallaire est également un conseiller respecté auprès de gouvernements et de l’ONU, ainsi qu’un ancien sénateur canadien. Gratuite, la conférence est ouverte à tous. Elle se tiendra le dimanche 4 février à 14 h à la Salle communautaire de Saint-Aubert (gymnase de l’école).

Source : Municipalité de Saint-Aubert