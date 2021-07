Coprésidence d’honneur pour le 13e concert des familles

La Fondation André-Côté est heureuse d’annoncer que Mme Danielle Dumais et M. Jean Martin ont accepté la présidence d’honneur du 13e concert-bénéfice des familles qui aura lieu le samedi 6 novembre prochain à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Danielle Dumais et Jean Martin sont très impliqués dans le milieu depuis des années. Après avoir travaillé 35 ans chacun dans le milieu de la santé, ils restent à l’affût de ce qui se passe dans le réseau. Danielle et Jean connaissent l’importance du bénévolat dans le service de santé pour les personnes en fin de vie et surtout dans cette période inhabituelle. La Fondation André-Côté est choyée d’avoir une coprésidence d’honneur qui pourra contribuer à l’amélioration des services de réconfort que procure l’organisme aux familles éprouvées par le cancer ou une maladie incurable.