Corvée printanière au Jardin floral de La Pocatière

Mai est le mois du bénévolat en plein air. Le Jardin floral de La Pocatière organise une corvée printanière de nettoyage, samedi 6 mai prochain, de 9 h à midi. Tous sont invités à donner quelques heures en compagnie des horticulteurs et des administrateurs. Venez nous aider à nettoyer les allées, ratisser les feuilles, ramasser les branches mortes et autres menus travaux printaniers. Apportez râteau à feuilles et gants si possible. Votre participation va contribuer à mettre en valeur le jardin et à le préparer à accueillir la population pour la belle saison. Jus, muffins et café sont offerts par Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent. Confirmez votre participation au 418 856-1110, poste 1147 ou par courriel au jardinfloraldelapocatiere@com. En cas de pluie, la corvée est remise au lendemain. Le Jardin floral est situé sur la route 230 Ouest à La Pocatière, face à la Ferme-école Lapokita.

Source : Jardin floral La Pocatière