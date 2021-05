Corvée printanière au Jardin floral

Le Jardin floral de La Pocatière organise une corvée printanière sur le site du jardin, le samedi 8 mai prochain, de 8 h 30 à 16 h. Tous les jardiniers amateurs sont invités à venir donner quelques heures de leur temps.

Le travail consiste à nettoyer les allées, ramasser les branches mortes et autres travaux printaniers. Apportez râteau à feuille, gants et sécateurs si possible.

Merci de confirmer votre participation auprès de Chloé Bernard-Bouchard au 418 709-3416 ou par courriel au jardinfloraldelapocatiere@gmail.com.

En cas de pluie, la corvée est remise au lendemain. Le jardin est situé au 230, route 230 Ouest à La Pocatière.