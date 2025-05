Côte-du-Sud : des investissements pour revitaliser le réseau routier

Le gouvernement du Québec investit massivement dans les infrastructures de transport de la région, et la circonscription de Côte-du-Sud ne fait pas exception. Dans le cadre d’une récente annonce globale de 813,4 millions de dollars pour la Chaudière-Appalaches, plusieurs projets structurants verront le jour sur le territoire, notamment dans les MRC de Montmagny et de L’Islet.

Les sommes octroyées permettront de concrétiser des travaux majeurs visant à améliorer la sécurité, l’accessibilité et l’efficacité du réseau routier local. Les projets qui toucheront directement la Côte-du-Sud sont la reconstruction d’un pont sur la route des Pommiers à Cap-Saint-Ignace, ainsi que celle d’un ponceau sous la route Jean-Baptiste-Casault à Montmagny. Toujours à Montmagny, des travaux de réfection de l’autoroute 20, en direction est, seront réalisés entre les kilomètres 371 et 375.

À Saint-Aubert, un tronçon de 6,3 km de la route 204, situé au sud de la rue des Érables, fera l’objet de travaux. La route 216, entre la route 283 Nord et le chemin du Lac-Carré à Sainte-Apolline-de-Patton, sera également remise à neuf, tout comme une portion de 4,2 km de la route 204 à Saint-Pamphile, à partir de son intersection avec la route 216. Enfin, la réfection de l’autoroute 20 à Saint-Roch-des-Aulnaies, sur une distance de cinq kilomètres, viendra compléter cette série d’interventions stratégiques pour la mobilité en Côte-du-Sud.

Présent lors de l’annonce, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a salué ces investissements majeurs. « Ce sont des projets concrets qui répondent aux besoins de nos municipalités. Chaque kilomètre de route réparé, chaque pont ou ponceau reconstruit, c’est un pas de plus vers une région plus accessible, plus sécuritaire et plus dynamique. »

De son côté, la ministre des Transports Geneviève Guilbault a rappelé que ces travaux contribueront à stimuler l’économie locale, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens. « Depuis 2018, notre gouvernement a fait le choix d’investir toujours plus dans nos infrastructures, notamment en transport, pour rattraper le sous-investissement des gouvernements précédents, et offrir des infrastructures de qualité aux Québécois. »