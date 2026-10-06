Côte-du-Sud passe chez les conservateurs

La tache d’huile des appuis au PCQ dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches s’est manifestement étendue à la circonscription de Côte-du-Sud. Frédéric Poulin, qui en était à sa deuxième tentative, récolte finalement 42,34 % des voix dépouillées. Ce résultat fait de lui le nouveau député du comté.

L’ambiance était très festive au quartier général des conservateurs, le Café au Coin du monde à Montmagny. Rien à voir avec la soirée mortuaire de la défaite de 2022, où Frédéric Poulin n’avait récolté que 23,41 % des voix, et ce, sans aucun député élu au Québec pour sa formation politique. Il était alors arrivé deuxième derrière le caquiste Mathieu Rivest qui avait quant à lui remporté haut la main la circonscription avec 47,69 % des votes, soit presque un électeur sur deux.

Une tendance dès le début

Dès le dépouillement de la première boîte dans la circonscription de Côte-du-Sud, une tendance s’est rapidement installée, favorisant de loin le candidat conservateur qui récoltait déjà au-dessus de 40 % des voix exprimées, soit presque 20 % de plus que la candidate du Parti québécois, Valérie Hamel. Quant au député sortant, le caquiste Mathieu Rivest, il peinait à rester au-dessus du 15 % nécessaire pour le remboursement de ses dépenses électorales par le DGEQ. Il terminera finalement avec 16,96 % des voix exprimées.

Frédéric Poulin, de nature prudente, a toutefois pris son temps avant de se réjouir de sa victoire éclatante, alors qu’il a largement dominé l’entièreté de la soirée. Vers 21 h 25, il était officiellement reconnu comme étant le nouveau député de Côte-du-Sud.

« Je suis très heureux du résultat, mais je dois cependant admettre que sans mon équipe, mes nombreux bénévoles, et sans l’excellente performance de notre chef, je n’y serais pas arrivé, a-t-il déclaré. Je pense que les thèmes abordés par ma formation politique ont fortement trouvé écho chez les Sudcôtois. Le travail commence déjà demain matin, on a beaucoup de travail, mais ce soir, festoyons. »

Les partisans conservateurs étaient également très heureux de voir 19 des leurs faire leur entrée à l’Assemblée nationale.

Valérie Hamel seconde

Il était 20 h 37 lorsque les premiers applaudissements se sont fait entendre chez les partisans du Parti québécois à la Baleine endiablée de Rivière-Ouelle. La prévision nationale venait de porter Paul-Saint-Pierre Plamondon au pouvoir. La vague péquiste n’a pas toutefois pas été assez haute pour atteindre Côte-du-Sud. Valérie Hamel a dû se contenter de la seconde place, avec 6601 voix la séparant du meneur.

« C’est dommage, on était sur une lancée… mais je me suis fait connaître. J’ai hâte de voir l’analyse des résultats. J’ai l’impression que c’était très différent à l’est et à l’ouest de la circonscription », a-t-elle affirmé devant la cinquantaine de partisans qui sont demeurés sur place jusqu’à la fin.

Mathieu Rivest troisième

Dans le local tout neuf du Manoir de Gaspé, une vingtaine de sympathisants de la Coalition avenir Québec attendaient les premiers résultats. Ce n’était plus le temps des calculs savants ou des pronostics hasardeux. La réalité allait bientôt submerger les sondages.

Avant même que le verdict ne tombe officiellement, Mathieu Rivest a concédé la victoire à son rival Frédéric Poulin autour de 21 h 30. Dans une déclaration pleine d’émotion, le député de Côte-du-Sud depuis 2022 a remercié chaleureusement son équipe et ses collaborateurs.

Il a rappelé les projets réalisés depuis son élection, dont les mises en chantier de la piscine du Cégep de La Pocatière et du complexe culturel et sportif de Montmagny, et a déclaré : « J’ai tout donné au cours de mon engagement des quatre dernières années. Nous avons concrétisé des dossiers qui marqueront la circonscription pour les décennies à venir. Il restera de grands défis à relever pour mon successeur, mais en ce qui me concerne, je pars la tête haute, avec l’intention de poursuivre mon engagement envers la Côte-du-Sud, député ou non. »

La libérale Nancy St-Pierre est quatrième avec 11,08 % des suffrages. Jordan Veillette de Québec solidaire était bon dernier avec 5,7 %. Le taux de participation en Côte-du-Sud a été de 71,73 %.

Avec la collaboration de Éliane Vincent et Marc Larouche