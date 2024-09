Coup d’envoi du Défi je mange local dans le Bas-Saint-Laurent

L’association Saveurs du Bas-Saint-Laurent invite la population bas-laurentienne à participer au Défi Je mange local, une aventure culinaire accessible à tous. Le mois de septembre est le moment idéal pour se mettre au défi de manger local, grâce à l’abondance de produits de saison qui s’offrent à nous.

Le Défi Je mange local, organisé par le Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec, offre aux participants une occasion unique de connecter avec des aliments locaux simples et abordables et de les cuisiner, d’explorer des techniques de jardinage innovantes, d’apprendre des méthodes de conservation, de dénicher de nouveaux lieux d’approvisionnement ou encore de maîtriser des astuces zéro déchet.

Nul besoin d’être un expert pour relever le Défi je mange local. Tout le monde peut participer à sa façon. « Le but, c’est de rendre le local encore plus accessible, et de profiter de l’abondance des récoltes pour intégrer davantage de produits locaux dans son alimentation », précise madame Nicole Lavoie, directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Les participants et les participantes de la région pourront d’ailleurs profiter d’une foule de contenu et de recettes régionales sur le site Web du Défi.

En septembre, je me mets au Défi!

L’activité s’accompagne d’un calendrier permettant de relever des défis ludiques chaque jour du mois de septembre. À la fin du mois, un panier-cadeau de produits régionaux d’une valeur de 75 $ sera tiré parmi les participants.

Il sera également possible de participer à un concours sur la page Facebook de Saveurs du Bas-Saint-Laurent pour courir la chance de gagner l’une des quatre cartes-cadeaux de 50 $.

L’inscription au défi est gratuite sur defijemangelocal.ca/inscription/.

Source : Saveurs Bas-Saint-Laurent