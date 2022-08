Coupe Desjardins : Le Club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli au premier rang

Le samedi 30 juillet avait lieu au Club de golf Trois-Saumons la première ronde de la Coupe Desjardins 2022. Les joueurs et joueuses des quatre clubs de la Côte-du-Sud disputaient cette classique annuelle, s’élançant dans d’excellentes conditions de terrain.

Après cette première ronde, Saint-Jean-Port-Joli est en 1re position avec 13 points (six victoires, une défaite, une nulle) ; Saint-Pacôme en 2e place avec sept points (trois victoires, quatre défaites, une nulle) ; Montmagny est troisième avec six points (trois victoires, cinq défaites) ; Saint-Pamphile est quatrième avec six points (deux victoires, quatre défaites et deux nulles).

La ronde finale de la Coupe Desjardins aura lieu le lundi 5 septembre au Club de golf de Saint-Pacôme.