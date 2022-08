Autodrome Montmagny : Jonathan Côté remporte le Revêtement CAB 100

Le 23 juillet dernier, la série Sportsman TEC présentait le Revêtement CAB 100 à l’Autodrome Montmagny : une épreuve de 100 tours avec inversion des dix premiers pilotes à la mi-course. Il s’agissait de la deuxième tranche du Super 4 Transport 7/24 Express, une course payante au niveau du championnat.

23 pilotes ont pris le départ de l’épreuve, dont quatre recrues. Le meilleur temps en pratique, et ce, pour les deux séances, a été fait par le # 96,9 Stéphane Fournier de Québec (XPN Canada inc). Le programme a débuté par trois groupes de qualifications remportés par le #77 Mickaël Isabelle de Shannon (AIM recyclage), le #44 Patrick Cliche de Lévis (Transit inc) et finalement le # 07 Jonathan Côté de Lévis (Transport 7/24 Express).

Le départ de la course a été donné par le # 96,9 Stéphane Fournier avec à ses côtés le #07 Jonathan Côté. Au 50e tour, drapeau jaune obligatoire, on inverse les positions des dix premiers sur la piste. C’est Patrick Cliche #44 de Lévis qui remporte la première portion de l’épreuve suivie de Stéphane Fournier #96.9 et du #22L Louis-Philippe Labrecque de Saint-Damien-de-Buckland (Érablière L.P. Labrecque). La course a donc été relancée avec un nouveau meneur, Vincent Rivard #69 de Québec (Jean-François Morin, Courtier) avec à ses côtés Stéphane Hardy #32 de Trois-Rivières (AIM Recyclage).

Le podium officiel du Revêtement CAB 100 s’est conclu avec le # 07 Jonathan Côté de Lévis (Transport 7/24 Express) qui a remporté l’épreuve, suivi du #22L Louis-Philippe Labrecque de Saint-Damien-de-Buckland (Érablière L.P. Labrecque) et du # 96.9 de Stéphane Fournier de Québec (XPN Canada).

Pier-Olivier Lizotte

Notons que Pier-Olivier Lizotte de Saint-Pacôme, septième au classement général de la série Sportsman Tec, se trouvait à Montmagny pour ce troisième programme de 2022. Le pilote espérait profiter de ce rendez-vous pour grimper encore de quelques rangs au classement.

« Après la première pratique on était un peu ambivalent, les temps étaient bons, mais notre pilote trouvait que l’auto ne collaborait pas beaucoup. Il y a eu la deuxième pratique, les qualifications et la situation s’est empirée. L’équipe de mécanicien s’est cassé la tête : ils ont fait des ajustements, changé les pneus, inversé les pneus, demandé conseil, mais rien n’y faisait. On a cru un à un bris mécanique, mais c’était bel et bien un problème de pneu », indique la relationniste de l’équipe Josée Grand’Maison.

Après un départ en dixième place et un parcours difficile, Pier-Olivier a terminé en neuvième position. La fin de semaine n’a pas été veine, puisque le pilote grimpe tout de même en quatrième position du classement général. Le prochain programme de la Série est prévu le 6 août 2022 à l’Autodrome Saint-Félicien