Coupe Dodge : Une réussite sur toute la ligne

Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Saint-Pascal étaient à nouveau envahis par la fièvre du hockey le week-end de Pâques, alors qu’était présentée la Coupe Dodge 2022.

Les 51 équipes M13 AAA et M13 AAA Relève (pee-wee) se sont âprement disputé les honneurs de cet événement qui devait à l’origine être présenté en 2020. Outre quelques petits problèmes, la Coupe Dodge 2022 peut être qualifiée de succès sur toute la ligne.

La tenue de cet événement dans la région est importante du point de vue des retombées économiques, engendrant plus de 500 000 $ d’argent neuf que les différents commerçants avaient bien besoin après quelques années de pandémie.

Pendant ce long week-end de Pâques, pas moins de 100 rencontres ont été disputées dans les quatre arénas, soit le Centre Premier Tech, le Stade de la Cité des Jeunes, l’aréna de Saint-Pascal et l’aréna Bertrand Lepage de Trois-Pistoles. Les trois associations de hockey mineur de ces villes, soit Hockey Rivière-du-Loup, Hockey Kamouraska et l’AMH des Basques, ont travaillé de concert pour accueillir ces milliers de jeunes hockeyeurs (personnel d’encadrement, parents et visiteurs) afin qu’ils puissent avoir une expérience extraordinaire dans notre région.

D’ailleurs, par l’entremise de Pierre Dion, membre du comité organisateur de Rivière-du-Loup, une vingtaine d’ambassadeurs ont accueilli les différentes équipes à leur arrivée en sol bas-laurentien. Toutes les équipes ont reçu un panier cadeau contenant différents produits régionaux d’une valeur de plus de 100 $, une commandite de Lepage Millwork et du Garage Windsor de Rivière-du-Loup. À cela, Guy Bonneville, propriétaire de Lepage Millwork, a ajouté trois petites bouteilles de sirop d’érable provenant de sa propre érablière. Par ailleurs, grâce à la contribution des propriétaires de la Cage et du Pub O’Farfadet, les quelque 1000 jeunes hockeyeurs ont pu se sucrer le bec gratuitement à une cabane à sucre qui s’est déplacée sur le site du Centre Premier Tech. Un énorme merci à Yvan Thibault et Yves Gagnon.

Résultats

Du côté des résultats, en ce qui concerne la finale M13 AAA Relève, alors qu’il avait un déficit de 2 à 0, le National de Montréal a compté à deux reprises en 3e période pour pousser la rencontre en prolongation. Après 10 minutes supplémentaires, la rencontre s’est conclue en tir de barrage et les Patriotes de Laval se sont finalement inclinés au compte de 3 à 2, laissant alors le titre de champion de la 43e Coupe Dodge au National de Montréal.

Pour la finale M13 AAA, un des belligérants était également le National de Montréal qui faisait face au Noir et Or de Mortagne. Cette rencontre s’est terminée en prolongation également avec le même pointage que dans le M13 AAA Relève, soit 3 à 2. Mais cette fois, c’est le National de Montréal qui s’est incliné. Le Noir et Or de Mortagne a donc pu soulever la Coupe Dodge et se voir remettre la médaille d’or.