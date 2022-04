Hockey junior : Louis Dumais aimerait joindre la LHJMQ

« Louis-Philippe est arrivé, il a rencontré individuellement chacun des joueurs de la formation. Il a étudié nos forces, nos faiblesses et il a vite aperçu mes qualités offensives. Il n’a pas tardé à me placer à l’attaque où j’ai vraiment pris confiance sur la glace et où j’ai pu terminer ma saison en beauté », raconte celui qui cumule quatre buts, 11 mentions d’assistances et 37 matchs disputés avec l’Inouk dans la dernière année, de rapporter CIEL-FM.