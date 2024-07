Couverture cellulaire : Mathieu Rivest annonce huit nouveaux sites pour la Côte-du-Sud

Une deuxième phase de construction de sites cellulaires s’amorce, alors que le gouvernement du Québec prévoit mettre sur pied huit sites supplémentaires en Côte-du-Sud pour la bonification de ce service désormais nécessaire, permettant d’améliorer la connectivité cellulaire, et donc la sécurité des résidents et des visiteurs sur le territoire. Ces investissements, dit-on, soutiendront également la vitalité sociale et l’économie de la région.

Ces constructions surviennent dans la phase deux des travaux d’amélioration de la couverture cellulaire, prévue dans le cadre du budget 2024-2025 et annoncée le 12 mars dernier. Ainsi, les infrastructures nécessaires seront déployées sur au moins 100 nouveaux emplacements sur le territoire du Québec. Cela représente une enveloppe de 170 M$. Ce minimum de 100 nouveaux chantiers de construction de sites cellulaires s’ajoute aux 84 emplacements prévus dans la phase un, et dont la construction est déjà bien entamée.

Il y aura ainsi sept sites dans la région de L’Islet, soit un à Saint-Marcel, un à Saint-Damase-de-l’Islet, un à Sainte-Félicité, un à Sainte-Perpétue, un à Saint-Omer, et deux sites cellulaires se retrouveront à Saint-Cyrille-de-Lessard. Un autre site se trouvera aussi dans la région de Montmagny, plus précisément à Sainte-Apolline-de-Patton. Cependant, rien n’est encore annoncé pour la MRC de Kamouraska, alors que par le passé, plusieurs élus et citoyens ont dénoncé la médiocre couverture cellulaire pour ce secteur.

« C’est une excellente nouvelle pour la région qui pourra bénéficier d’une meilleure couverture du réseau cellulaire. Offrir une couverture cellulaire fiable et de qualité dans les régions rurales est un enjeu crucial pour assurer le bien-être, le développement et la sécurité des populations qui y vivent. C’est un investissement nécessaire afin d’offrir à tous les résidents la possibilité de communiquer rapidement dans toute situation. Je suis très heureux que mon gouvernement agisse sur cette problématique, ici en Côte-du-Sud et partout au Québec », a déclaré Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

Le gouvernement planifie la fin des travaux dans les zones où le signal est inexistant ou de mauvaise qualité d’ici le 31 décembre 2026. Une séance d’information sera ultérieurement organisée par le député local afin de préciser l’impact des travaux.

« Les régions qui bénéficieront de ces nouvelles infrastructures, dont la Côte-du-Sud, verront rapidement la différence. Là où leurs citoyens pouvaient se sentir isolés, nous améliorons les communications quotidiennes. Autant pour les loisirs que pour le travail, cette couverture cellulaire étendue facilitera la vie de celles et ceux qui se trouvent dans les endroits concernés. Les services touristiques offerts en Côte-du-Sud n’en seront, eux aussi, que de meilleure qualité. Un plus pour l’économie régionale! », a ajouté quant à lui Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité).

Rappelons qu’en 2023, le gouvernement du Québec avait octroyé une aide financière de 3,3 M$ à TELUS Communications et à Sogetel Mobilité pour des projets d’envergure de couverture cellulaire dans les MRC de Montmagny et de L’Islet.