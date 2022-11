COVID-19 : Les cinq jours d’isolement obligatoire abolis

Plus besoin de s’isoler obligatoirement pendant cinq jours à la maison si on a la COVID et qu’on se porte plutôt bien.

Le directeur de la Santé publique Luc Boileau a confirmé l’information en point de presse le 3 novembre en après-midi. Il a fait la nomenclature de la nouvelle étiquette à suivre si on est atteint du virus, ou de toute autre maladie, qui tourne autour du principe de gros bon sens.

Les gens malades, que ce soit la COVID ou un autre virus, seront invités à rester à la maison. « Si on ne sent pas apte à faire nos activités, on ne va pas travailler. L’isolement, c’est pour quand on est malade. Ça peut durer quelques jours, ça peut être rapide », a dit le Dr Boileau.

Les malades pourront retourner à travers le public lorsqu’ils se sentent en mesure de le faire, même s’ils ont encore des symptômes. On les invite à ne pas visiter des personnes vulnérables.

Le port du masque est alors fortement recommandé, le temps que durent les symptômes.

La vaccination contre la COVID-19, cinq mois après une dose précédente, est aussi recommandée, tout comme la vaccination contre l’influenza et le pneumocoque pour les groupes visés.