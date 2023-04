CPA Saint-Jean-Port-Joli : Des médailles pour deux patineurs

À l’Hôtel Plaza Québec, l’Association des clubs de patinage artistique des régions de la Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, qui regroupe 53 clubs, a tout mis en œuvre pour rendre un hommage mérité à ses lauréats pour l’année 2022. Le tout s’est déroulé le dimanche 23 avril 2023. Le Club de Saint-Jean-Port-Joli est fier de présenter ses lauréats. Dans la catégorie Patinage plus, Élliot Morneau a remporté une médaille. Enfin, pour le volet Test or en danse, une médaille d’or a été remise à Rosemary Leblanc.

Source : CPA Saint-Jean-Port-Joli