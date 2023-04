Une finale grandiose pour l’équipe Élite-Avantis du Club Judo-La Pocatière

La zone de la Capitale tenait à Québec (Beauport), le 23 avril, la dernière compétition régionale de la saison 2022-2023. L’équipe Élite Avantis Jdu Club Judo-La Pocatière était représentée par neuf athlètes et huit sont revenus avec une médaille au cou, dont six d’or.

Dans la catégorie U12, l’or a été remporté par Jules Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies avec une fiche parfaite pour la saison. Dans les autres catégories de poids, Émile Bochud et Clovis Dionne de La Pocatière se sont aussi sauvés avec la médaille d’or. Les trois autres médailles d’or sont revenues à Léonie Anctil de Sainte-Louise, ainsi que Jeanne Laterreur et Heidi Lizotte de Saint-Pacôme. Quant à Jean-Benoît Anctil de Sainte-Louise, il a remporté la médaille d’argent dans la catégorie U10, tandis que Honoré Gilbert de Saint-Roch-des-Aulnaies a gagné la médaille de bronze. Pour sa part, Laura Fortin de Sainte-Louise a connu une première expérience de compétition prometteuse, bien qu’elle n’ait pas connu la victoire. Eugénie Anctil et Théophile Gilbert ont été initiés à l’arbitrage, un nouvel ajout à leur carrière en judo.

Ainsi, « l’année 2022-2023 a été productive dans la récolte de médailles », conclut le directeur technique du Club Jacques Dufour. À la compétition de Beauport, c’était Véronique Brillant qui agissait à titre d’accompagnatrice et entraîneuse.

Saison terminée

La saison des cours de judo s’est terminé la semaine dernière pour les groupes Judo-École, tandis que les judokas des cours en soirée et de l’équipe Élite-Avantis termineront leurs entraînements le 11 mai prochain. Toutefois, durant l’été, il y aura du judo occasionnellement pour certains judokas qui veulent progresser plus rapidement. Le suivi sera fait par la présidente du club Véronique Brillant.

D’ici la fin du mois de mai se tiendra le gala Excellence-Desjardins afin de couronner le judoka de l’année et les compétiteurs de l’année dans plusieurs autres catégories.

Source : Club Judo-La Pocatière