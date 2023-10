Cri du cœur pour le projet du Complexe culturel et sportif!

Alors que le projet du Complexe culturel et sportif est sur le point d’être déposé dans le programme PAFIRSPA, les jeunes du Club de Natation de Montmagny et de l’équipe de gymnastique Magny-Gym lancent un cri du cœur au gouvernement du Québec afin que le projet du Complexe soit planifié dans le prochain budget du gouvernement et annoncé en 2024, puisque le temps de réalisation peut prendre de trois à cinq ans.

Lors de la rencontre qui s’est déroulée avec le ministre Bernard Dainville et le comité de pilotage du Complexe, les jeunes avaient tenu à s’exprimer par le biais d’une vidéo disant qu’ils attendaient le Complexe depuis 4 ans. Autant pour les élèves de l’école secondaire Louis-Jacques Casault, que pour les jeunes qui font partie d’un club sportif, les installations actuelles sont non réglementaires et désuètes.

Rappelons que le projet du Complexe culturel et sportif répond à plusieurs priorités présentées dans le plan d’action du ministre Drainville pour redresser la situation des écoles du Québec.

Un club de natation sans piscine

La piscine actuelle est en réparation depuis le printemps puisqu’elle est en fin de vie, ce qui amène les jeunes du Club de Natation de Montmagny à devoir s’entraîner à Lévis 4 à 5 fois par semaine.

« Avec toute la route à faire en plus de mon entraînement de deux heures, ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour mes études », mentionnait Alexis Morneau, membre de l’équipe de natation.

Par ailleurs, la présidente du Club, Mme Renée-Julie Parisé, mentionnait que : « le Complexe culturel et sportif va tellement permettre d’augmenter l’offre en natation, autant pour le Club que pour la communauté. Plus les jeunes savent nager, moins il y a de risques de noyade. Ça va aussi diminuer l’exode des nageurs vers les grandes villes, car plusieurs quittent pour avoir des infrastructures de qualité. Ça va même attirer des familles dans notre région. Le Club est plus que prêt à plonger de l’avant vers le Complexe! On le veut! »

Une palestre inadéquate

« Par ce communiqué, on veut que le gouvernement sache à quel point c’est urgent d’avoir notre nouveau Complexe. Ça fait tellement longtemps que le Club travaille à tenter d’agrandir nos installations pour mieux répondre à nos besoins d’athlètes. On doit aller s’entraîner à Lévis pour faire certaines figures par mesure de sécurité », ont conjointement déclaré, Prudence et Maude Lemieux, gymnastes du Club Magny-Gym.

De son côté, la directrice générale du Club Magny-Gym, Mme Andrée-Anne Caron mentionnait : « On pourrait tellement faire plus avec des infrastructures convenables. Faire bouger plus de jeunes, offrir plus d’heures d’entraînement aux athlètes qui veulent se dépasser, un milieu attrayant pour la main-d’œuvre et bien plus! Ce projet est attendu de tous nos membres avec tellement d’impatience. On fêtera nos 50 ans l’an prochain, mon équipe est clairement prête pour un espace adapté à notre potentiel et nos jeunes, encore plus! ».

Les jeunes, les gens d’affaires et toute la communauté veulent cette infrastructure.

Source : Isabelle Normand pour les Communications de la MRC de Montmagny