Cynthia Lavoie nommée directrice du Centre d’études collégiales de Montmagny

Détentrice d’une maîtrise en gestion de l’éducation et du changement, Mme Lavoie comptabilise 14 années d’expérience en gestion administrative et pédagogique. À la direction d’un établissement scolaire depuis 2008, elle est reconnue dans le milieu scolaire de la Côte-du-Sud pour son leadership, son implication et son audace. Elle a toujours su placer la réussite des étudiants ainsi que l’épanouissement de ses collègues au cœur de ses priorités.