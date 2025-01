Daniel Caron, consultant pour la série de Jean-Michel Anctil

Au-delà de son rôle au sein du Groupe funéraire Caron, Daniel Caron s’est récemment retrouvé dans un tout autre univers. Il a agi comme consultant pour la nouvelle comédie de Jean-Michel Anctil, Passez au salon, où l’humoriste joue un directeur de funérailles plutôt sympathique. C’est qu’en plus d’être nés à Saint-Pascal, lui et Daniel Caron sont cousins et ont grandi ensemble. Le salon funéraire était l’un de leurs terrains de jeu de prédilection.

« On s’est toujours amusé autour du salon et du cimetière. Quand on était jeune, on trouvait toutes sortes de façons de se faire peur, se remémore Daniel Caron. Jean-Michel avait toujours des idées pour nous jouer des tours, mais je me défendais bien », ajoute-t-il en riant.

Jean-Michel Anctil se souvient avec affection de ces moments partagés : « Daniel était le roi des coups pendables. Il allait se cacher dans le salon funéraire, et attendait que je passe pour me faire sursauter. Moi, je préférais jouer dehors, mais lui, il trouvait toujours des cachettes inusitées. »

Pour de l’humour crédible

Le parcours de consultant de Daniel Caron sur la série a débuté lorsque son cousin l’a contacté pour valider certains aspects du scénario, afin d’assurer l’authenticité des scènes. « Il voulait que tout soit crédible, même dans la comédie, alors j’ai partagé des anecdotes réelles pour inspirer l’écriture », explique M. Caron.

Parmi celles-ci, une histoire cocasse, où en préparant la jaquette funéraire d’un défunt, un employé coupe accidentellement son propre veston plutôt que celui du défunt.

Jean-Michel Anctil insiste sur l’importance de garder un équilibre entre humour et respect : « On voulait que la série soit drôle, mais jamais irrespectueuse. Le monde funéraire est un univers très humain, et Daniel nous a beaucoup aidés à comprendre cet équilibre. »

Pour Daniel Caron, cette collaboration fut une expérience enrichissante et amusante, mais elle était aussi une occasion de démontrer que le monde funéraire, souvent perçu comme austère, regorge de moments de légèreté. « Il faut avoir de l’humour dans ce métier, sinon on ne tient pas longtemps. Nous vivons des moments intenses, alors décompresser avec un peu de dérision fait partie de l’équilibre », confie-t-il.

Quant à la série Passez au salon, Daniel Caron la regarde avec fierté, voyant dans chaque scène un clin d’œil à son propre parcours. Et lorsque Jean-Michel Anctil a choisi de nommer son personnage Daniel, ce fut une surprise touchante pour le consultant. « C’était une belle façon de rendre hommage à notre histoire familiale », conclut-il.