De Joanne à Christiane, la passation du poste de gérante de salle aux ADLS

Joanne Lanois, gérante de salle des neuf dernières années aux Arts de la scène (ADLS), a pris sa retraite en janvier dernier et Christiane Labrecque lui succède. Christiane et Joanne ont fait leurs débuts à titre de bénévoles au même moment au sein de l’OBNL.

Baliser le poste

Forte d’un parcours dans la fonction publique au ministère de la Santé en Outaouais, Joanne Lanois est arrivée à Montmagny avec l’ambition de profiter de son temps libre pour consommer de la culture. Interpellée par la direction des ADLS, elle a bâti le poste de Gérante de salle de toute pièce pour correspondre aux exigences de l’organisme en pleine expansion. Ses connaissances en gestions ont permis d’élaborer des bases solides et bien documentées pour structurer ce poste. Pour sa part, Christiane, provenant d’une famille de musiciens, a toujours été attirée vers les arts, sans jamais pratiquer elle-même d’instrument. « C’est la camaraderie, la variété des tâches à accomplir tout en s’adaptant aux particularités de chaque spectacle, qui m’ont d’abord incité à poser ma candidature à titre de bénévole; puis éventuellement à accepter le poste de Gérante de salle à la suite du départ de Joanne, indique Christiane Labrecque. J’ai la chance de connaître les deux côtés de la médaille. Aussi, mon expérience à titre de cadet de l’air a forgé mon sens du leadership et de l’écoute. »

Une profession singulière

Gérant de salle est un métier pas comme les autres qui nécessite de la rigueur, de la diplomatie, du calme, un fort esprit d’équipe et la maîtrise de l’art de désamorcer les situations. Les salles et les loges doivent être prêtes pour l’arrivée des spectateurs, des partenaires, des artistes et de leurs techniciens. Tout doit être impeccable et rangé à leur départ. C’est un travail de l’ombre et de discrétion. La gérante de salle a aussi la responsabilité de recruter, coordonner et former les équipes pour toutes les tâches — billetterie, casse-croûte, vestiaire, marchandise — nécessaires lors de la centaine de représentations annuelles des ADLS.

Bénévoles recherchés

Les ADLS sont toujours à la recherche de bénévoles afin de maintenir une offre culturelle diversifiée. Ce bénévolat permet d’être en contact avec le public et de collaborer avec une équipe dévouée. Pour déposer sa candidature, il suffit de contacter Christiane Labrecque : gs@adls.ca, ou 418 241-5799 poste 9.

Pour en savoir davantage sur ce que comporte cette implication : https://www.adls.ca/a-propos/benevoles.

Source : ADLS