De la formation de pointe sur mesure

Il est fini le temps où les institutions d’enseignement et le milieu du travail évoluaient sur des chemins parallèles, sans jamais se parler. Aujourd’hui, les deux ne font pas que se parler : le Service aux entreprises (SAE) du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup et le Centre de formation professionnelle Pavillon de l’Avenir de Rivière-du-Loup aident annuellement des centaines d’entreprises à peaufiner leurs connaissances. Tout cela sur les lieux de travail.

« Au fil du temps, la réflexion nous a menés vers cette option parce que nous avons constaté que les besoins étaient grands, et que nous pouvions répondre à la demande de manière rapide et professionnelle », explique Julie Trudel-Lefebvre du SAE, qui travaille dans les installations de Rivière-du-Loup, de Saint-Pascal et de La Pocatière. « Nous avons pris conscience de l’importance de jouer un rôle actif dans le développement économique. »

Un partenariat gagnant-gagnant

Par exemple, votre entreprise a de nouveaux employés qui doivent suivre une formation? Des intervenants spécialement formés du SAE analyseront vos besoins, et fourniront les professionnels qui se rendront sur place afin de parfaire votre main-d’œuvre.

Parmi les services les plus sollicités figurent les formations sur mesure élaborées en étroite collaboration avec les entreprises pour répondre à leurs besoins spécifiques. « Nous pouvons former les nouveaux employés, assurer le rehaussement des compétences existantes, assurer une adaptation aux nouvelles technologies, aux compétences du futur, à la santé et sécurité au travail, aux formations sur mesure et autres », poursuit Julie Trudel-Lefebvre.

Le SAE propose également des services de reconnaissance des acquis et des compétences, permettant aux travailleurs d’obtenir une certification officielle pour les compétences acquises sur le terrain, sans avoir à retourner à temps plein sur les bancs d’école. Selon Julie Trudel-Lefebvre, le SAE a prouvé son efficacité et son importance pour le tissu économique régional. Les entreprises peuvent également bénéficier de subventions et de financement pour certains projets de formation, grâce aux partenariats établis avec différents organismes gouvernementaux.

Vers de nouveaux horizons

Dans un contexte marqué par les défis posés par la transformation numérique, les enjeux environnementaux et les mutations du marché du travail, le SAE continue d’innover et d’adapter en permanence ses services pour répondre aux besoins changeants des entreprises et de la communauté.

Ainsi, l’organisation développe sans cesse des partenariats pour des programmes de courte durée. « Nous consolidons nos partenariats avec les acteurs économiques régionaux, en continuant d’être un moteur de développement et de progrès pour la région », conclut Mme Trudel-Lefebvre.

On peut obtenir plus d’information sur ces services au 418 862-8201, poste 3135, ou directement sur le site de SAE Kamouraska–Rivière-du-Loup, au saekamouraskariviereduloup.com.