De la turlute à l’opérette au Théâtre des Prés

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins présentent Lionel et Mary, un spectacle musical tout en contrastes et en surprises, le samedi 5 octobre à 16 h au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska. Ce spectacle, conçu pour un public âgé de 6 ans et plus, offre une rencontre unique entre deux icônes de la musique québécoise : La Bolduc et Lionel Daunais.

Avec des classiques revisités tels que La Tourtière et J’ai un bouton sur la langue, Lionel et Mary marie avec brio le chant classique et la musique traditionnelle québécoise. La mezzo-soprano Charlotte Gagnon incarne Mary, une artiste lyrique reconnue pour sa polyvalence et son audace sur les scènes canadiennes, tandis que le baryton Pierre Rancourt interprète Lionel Daunais, soliste invité par plusieurs formations prestigieuses, dont l’Opéra de Montréal.

Le tout est accompagné par la talentueuse pianiste Laurence Lambert-Chan, dont les arrangements originaux ajoutent une touche de modernité à ce spectacle alliant turlutes et sonates, rigodons et trilles. Les jeunes spectateurs y découvriront deux mondes musicaux mêlés de folie et de finesse, une aventure musicale aussi amusante que rythmée.

Les billets sont disponibles sur www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090, et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon