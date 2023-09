De la zoothérapie à la Clinique dentaire Saint-Jean-Port-Joli

Depuis plus d’un an déjà, la Clinique dentaire Saint-Jean-Port-Joli offre des services de zoothérapie visant à calmer les enfants et certains adultes vivant de l’anxiété pouvant être reliée à diverses problématiques d’ordre mental ou physique.

Monica Leduc, assistante dentaire détenant une Attestation d’études collégiales (AEC) en intervention en zoothérapie acquise au Cégep de La Pocatière, offre ce service. Avec ses deux chiens, Ragnar, un berger de Shetland et Sooky, une femelle teckel, Mme Leduc fait pratiquement des miracles puisque son taux de succès, dit-elle, est de 100 % jusqu’à présent.

« Avant toute chose, la zoothérapie n’est pas une médecine et ne guérit aucune maladie. En revanche, son grand principe repose sur le fait que la relation humain-animal contribue largement à l’amélioration de la santé mentale, physique ou psychologique d’une personne », a-t-elle expliqué, lors d’un bref entretien téléphonique avec Le Placoteux.

Selon cette dernière, la zoothérapie peut aider le patient à percevoir la vie de façon plus optimiste, à modifier certains comportements, à surmonter un moment difficile à la suite d’un choc psychologique ou émotionnel, à favoriser la relaxation, à réduire le stress, ainsi qu’à rétablir une estime de soi, pour ne nommer que ces avantages.

Chez le dentiste, l’apport de la zoothérapie serait ainsi très efficace pour abaisser le pourcentage des diverses formes d’anesthésie, ce qui ferait en sorte que l’intervention serait moins coûteuse, et beaucoup plus agréable pour le patient concerné.

« Pour certains enfants et quelques adultes, aller chez le dentiste représente un énorme défi, et ce, pour plusieurs raisons : peur des dentistes, peur des piqûres, peur de l’inconnu, mauvaise expérience, etc. », a-t-elle ajouté.

Rappelons à cet égard que plus de 5700 enfants sont vus en anesthésie générale chaque année au Québec pour des réparations de caries dentaires multiples ou extractions, constituant ainsi la première raison d’anesthésie générale pour les enfants d’âge préscolaire.

L’idée d’offrir le service de zoothérapie est venue à Monica Leduc en raison de son entretien d’embauche avec le Dr Mathieu Simard de la Clinique dentaire Saint-Jean-Port-Joli, qui avait manifesté à ce moment bien précis souhaiter travailler un jour avec un animal en zoothérapie.

« Ça fait plus d’une année maintenant que RagMoni Zoothérapie a fait ses débuts à la Clinique dentaire Saint-Jean-Port-Joli, et nous n’avons eu que des succès lors des interventions. Je dois remercier la Dre Josée Chamberland, propriétaire de la clinique dentaire, et le Dr Mathieu Simard ainsi que toute l’équipe d’avoir cru en moi et en mon projet. Sans eux, je n’y serais jamais arrivée », a déclaré Mme Leduc.

La principale intéressée souhaite également trouver d’autres cliniques dans la région afin d’offrir ce service qui visiblement a fait ses preuves. « Ma plus grande joie dans ce projet, c’est de distinguer la fierté dans les yeux des enfants ayant réussi à passer l’épreuve du dentiste, tout en sachant personnellement qu’ils ont hâte de revenir. Cela me prouve que l’expérience est un succès », a conclu la zoothérapeute.