De l’argent pour la culture dans la MRC de L’Islet

Une entente de développement culturel (EDC) signée avec le gouvernement du Québec permettra à la MRC de L’Islet de développer encore davantage la culture sur tout son territoire pour les trois prochaines années.

Grâce à cette entente triennale, la MRC de L’Islet entamera la mise en œuvre de son plan d’action basé sur les objectifs établis dans sa première politique culturelle lancée dernièrement.

L’un des buts du plan d’action sur trois ans est de répertorier et d’améliorer la visibilité des initiatives culturelles de la région. La MRC prévoit y répondre, entre autres, par la création d’un portail qui rassemblera au même endroit toute l’information en lien avec la culture. D’autre part, la MRC souhaite positionner la culture comme vecteur d’attractivité et de développement du territoire. Pour ce faire, elle travaillera à améliorer l’offre en tourisme culturel, en commençant par la création d’une route culturelle et d’activités d’interprétation. Grâce à cette entente, la MRC soutiendra l’implantation d’art public dans les milieux et travaillera à l’élaboration d’un circuit insolite reliant des attractions surprenantes de la région.

Ensuite, la MRC souhaite, grâce à l’EDC, consolider une programmation d’activités culturelles pour rejoindre différents milieux, diverses clientèles et pour couvrir l’ensemble du territoire. Ses efforts viseront à stimuler l’intérêt de la population envers la culture et à ce que les activités culturelles deviennent vectrices d’inclusion sociale. Ce sera l’occasion également d’améliorer l’offre en loisirs culturels, en animations et conférences patrimoniales et de favoriser le réseautage entre les différents intervenants.

Le patrimoine et les paysages régionaux, eux, seront mis en valeur par le biais d’un projet pilote visant à enseigner le territoire dans les écoles de la région et par la création d’une exposition itinérante présentant différents trésors du patrimoine agricole régional. Dans le même objectif de mise en valeur, la MRC soutiendra les projets d’aménagement culturels et les installations permettant l’amélioration d’espaces publics tels que les quais.

De plus, pour stimuler l’entrepreneuriat culturel, la MRC poursuivra la mise en place du Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC) et travaillera à soutenir les artistes dans leur professionnalisation par le biais de formations et d’activités de réseautage. Finalement, la MRC visera, dans cette entente, à reconnaître l’engagement des bénévoles dont l’apport fait une importante différence dans le milieu culturel régional actuel.

« Cette entente de développement culturelle est une très bonne nouvelle pour notre région qui détient plusieurs atouts à mettre en valeur. Ce sera l’occasion de les développer encore davantage, de bonifier ce qui existe déjà et d’insuffler une énergie nouvelle aux intervenants dynamiques de notre territoire. Finalement, ce sont nos citoyens qui bénéficieront le plus de ces investissements, puisqu’ils permettront de consolider la vitalité culturelle de leur communauté », indique René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet.

L’entente triennale est appariée entre la MRC et ses partenaires (40 %) et le MCC (60 %). Grâce à la contribution d’organismes et l’implication d’entreprises privées, la MRC a pu bonifier son entente et financer un plan d’action culturel de 252 250 $. En effet, la participation financière du courtier Jacques Cossette de Re/Max 1er choix et de l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet a permis d’obtenir 26 000 $ supplémentaires à investir dans le milieu culturel.