De l’art public sur la Route du Haut-Pays

Des œuvres d’art public jalonneront la Route du Haut-Pays, pour l’égayer, renforcer le sentiment de fierté et attirer les touristes et les locaux vers les sept municipalités concernées.

Le parc régional du Haut-Pays a pour but de mettre en valeur les créneaux et les éléments uniques et distinctifs de la forêt, de l’énergie, de l’agroalimentaire, du récréotourisme, de la culture et du patrimoine de son territoire. Les municipalités du Haut-Pays sont Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Gabriel-Lalemant, Mont-Carmel, Saint-Bruno, Sainte-Hélène, Saint-Joseph et Saint-Alexandre.

L’idée de créer une route, un itinéraire, traversant ces villages est présente depuis le début de la création du parc. L’égayer d’art public avait du sens, sachant que des montants étaient disponibles à cet effet.

« Il y a des portions de la route qui sont bien meublées, où il y a beaucoup à voir, et il y a d’autres espaces où il y en a un peu moins », soulignait Alexandre Bibeau, agent de développement du parc.

L’idée est donc d’implanter des projets artistiques qui font l’éloge du paysage, de la culture, de l’histoire et même des structures qui sillonnent le haut pays. Des appels de projets sont en cours présentement auprès des artistes. L’aide maximale pour un projet est de 4000 $.

Part des municipalités

Les municipalités devront ensuite choisir si des œuvres les intéressent et si tel est le cas, elles devront payer 25 % de celle-ci. Les municipalités qui ne sont pas intéressées n’auront rien à débourser. On espère en installer huit tout le long de l’itinéraire.

« L’idée est de monter l’art dans le Haut-Pays. Ce sera différent par exemple du littoral où l’art public est présent sur les lieux touristiques conventionnels », ajoutait M. Bibeau, citant en exemple l’inspiration que peut représenter un bâtiment agricole pour un artiste.

La route touristique en question n’est pas encore lancée officiellement, mais est en préparation. Elle sera sans doute tournée vers les thèmes agrogourmand et paysager, contemplatif. Elle pourrait être évolutive, avec ces œuvres qui s’ajouteront ou la mise en place d’un balado qui parle de l’histoire du Haut-Pays, à titre d’exemple.