De nouvelles mises en vente aux Arts de la scène

Ce sont trois nouveaux spectacles qui prennent l’affiche aux Arts de la scène (ADLS) dans le cadre de la programmation 2023-2024. L’humoriste Ève Côté présentera son premier spectacle solo, Maxime Landry sera de retour sur les planches de la salle Edwin-Bélanger en duo avec Annie Blanchard, et la pièce de théâtre « Run de lait » décrivant la réalité des fermes laitières s’ajoutera à la sélection offerte. La mise en vente générale débutera le mardi 20 décembre pour les trois.

Run de lait

À l’automne 2016, Justin Laramée participe à un projet éphémère qui traite de détresse psychologique chez les producteurs laitiers. Il s’engage, sans le savoir, dans une enquête de cinq ans où il cumulera des milliers de kilomètres entre les visites d’étables et les bureaux de ministres. Il tentera d’élucider pourquoi le lait est la production agricole la plus importante au Québec, et parallèlement pourquoi nous avons perdu la moitié de nos fermes laitières en 20 ans. Un récit véridique et poignant le vendredi 22 septembre 2023, 20 h, à la salle Edwin-Bélanger.

Du Côté d’Ève Côté

L’humoriste diplômée de la cuvée 2014 de l’École nationale de l’humour, Ève Côté se produira un an après la supplémentaire grandement attendue des Grandes Crues qui a eu lieu samedi dernier. Elle sera de retour à Montmagny, cette fois-ci avec son tout premier spectacle solo « Côté Ève » qui sera présenté à la salle Edwin-Bélanger le vendredi 8 décembre 2023 à 20 h. C’est dans une mise en scène de Joël Legendre qu’elle fera ce premier tour de piste seule en selle. Elle présentera entre autres son univers gaspésien aux spectateurs.

Jolene and the Gambler

Sous les traits de Kenny Roger, Maxime Landry sera de retour le samedi 17 février 2024 à 20 h à la salle Edwin-Bélanger après avoir offert dimanche dernier son Party beauceron. Cette fois, il sera accompagné d’Annie Blanchard qui incarnera Dolly Parton. Ils revisiteront ensemble le répertoire de ces icônes en passant par celui de Garth Brooks, Renée Martel et Willie Nelson. Avec « Jolene et the Gambler | le country de nos idoles », les deux chanteurs présentent un spectacle à grand déploiement à travers les classiques country des légendes.

La programmation régulière

La programmation se trouve sur ADLS.ca. Il est possible de se procurer des billets à la billetterie (29, rue St-Jean-Baptiste), par téléphone au 418 241-5799 ou dans l’un des trois points de vente de la Côte-du-Sud.

Source : ADLS