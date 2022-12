La Pocatière : Réorganisation de la gouvernance du comité de la bibliothèque

La Pocatière réorganise la gouvernance du comité de la bibliothèque, qui sera mieux accompagné. Les statuts et règlements seront également revus.

Mentionnons d’abord qu’une résolution passée tant au conseil municipal de La Pocatière qu’à celui de Sainte-Anne-de-la-Pocatière — qui a une entente intermunicipale avec La Pocatière à cet effet — piquait la curiosité. On indiquait que « tous les contacts effectués par la Ville auprès du Comité dans les derniers mois sont restés sans suite de la part de ce dernier », et on souhaitait entrer en contact avec les membres.

Finalement, il appert tout simplement que le mandat du comité méritait d’être revu, et que les bénévoles devaient être mieux accompagnés. « Ce sont des bénévoles qui donnent leur cœur », a tenu à préciser le directeur général de la Ville de La Pocatière Cédrick Gagnon. Selon lui, la Ville doit être plus présente, et doit aider à réorganiser et à clarifier le mandat. Les règlements seront d’abord revus, eux qui fixent actuellement à 11 le nombre de bénévoles nécessaires sur le comité. Ce seront plutôt trois membres de la communauté, ainsi que deux élus de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de La Pocatière, élus qui ne siégeaient pas autour de la table jusqu’à présent.

Rappelons que la Ville détient la compétence en la matière, mais la délègue au comité, ainsi qu’un budget. Un peu comme elle détient la compétence en sports et loisirs, mais qu’elle délègue le baseball mineur pour s’occuper du baseball.

« On redéfinit leur rôle, on donnera des orientations également. On viendra en soutien au niveau de l’aspect technique, par exemple pour faire la paye de la ressource payée », ajoute le directeur général. Selon lui, ces actions enlèveront du stress aux bénévoles. Par exemple, le rôle du trésorier bénévole sera d’assurer un suivi financier, mais il n’aura pas besoin d’être un comptable qui réalise des états financiers.

On estime que le repositionnement du comité de la bibliothèque permettra d’améliorer le service aux citoyens.