Début de la série Sportsman samedi

La série Sportsman TEC et Mini Sportsman Fromagerie Victoria débutera sa saison le samedi 21 mai 2022 à l’Autodrome Montmagny.

Les pilotes Sportsman TEC participeront à une épreuve de 100 tours commandités par Brossard Performance. À ce jour, 22 pilotes ont confirmé leur présence. Le champion défendant, Sylvain Labbé #40 (IGA Veilleux), offrira certainement une belle performance. Pilote d’expérience de Saint-Joseph-de-Beauce, il détient le record de participation dans la série avec 114 départs, en plus d’avoir monté 28 fois sur le podium en carrière. Plusieurs pilotes seront également à surveiller lors de ce premier programme. Sébastien Bouchard #42 d’Alma (Microbrasserie La Voie Maltée) qui a terminé 4e la saison dernière lors de la Triple couronne 7/24 Express, Stéphane Fournier #96.9 de Québec (XPN Canada) qui a terminé 5e au classement général en 2021, Patrick Cliche #44 de Lévis (Transit inc.) qui détient le record de piste à Montmagny, Tommy Larouche #14 de Saint-Nérée-de-Bellechasse (JDP Performance) qui a terminé 3e au championnat des recrues l’année dernière, ainsi que Pier-Olivier Lizotte #18 de Saint-Pacôme (Portes Lafleur) qui a terminé 2e à seulement trois points du champion des recrues. Plusieurs pilotes abordent de nouvelles couleurs, un nouveau design en plus d’être fébriles de débuter la saison.

La série Mini Sportsman Fromagerie Victoria adopte une nouvelle formule pour la saison. Le groupe de pilotes sera séparé en deux divisions : élite et développement. Ce sera donc une finale de 30 tours de chacune des divisions qui sera présentée. À ce jour, 17 équipes de course ont confirmé leur présence dont six de la division élite et 11 de la division développement. Le champion défendant Élliot Labbé-Pelletier #110JR de Scott sera de retour en piste, ainsi que le vice-champion Ralph Lizotte #11 de Saint-Onésime. Plusieurs jeunes pilotes en seront à leur tout premier programme de course.

Visitez la page Facebook pour l’horaire détaillé du programme.