Eric Verreault devient directeur général du Défi Everest

Le Défi Everest, qui fête son 10e anniversaire cette année et qui souhaite concrétiser sa vision d’avenir, donne un grand coup en annonçant l’embauche d’Eric Verreault comme directeur général.

Le président du Défi Everest, Yvan L’Heureux, est très heureux de cette nouvelle acquisition et reconnaît en Eric Verreault un véritable gestionnaire ayant à son actif une multitude de réalisations dans plusieurs organisations de l’industrie touristique et de l’événementiel dans différentes régions du Québec. Eric Verreault s’est notamment distingué dans le développement, la mise en marché et l’expérience client des entreprises qu’il a dirigées depuis 30 ans, notamment le Village Québécois d’Antan, le Parc Marie-Victorin, la Fête des vendanges Magog-Orford, le 150e anniversaire de Victoriaville et tout récemment le Parc du Mont-Saint-Mathieu. D’ailleurs, plusieurs de ces réalisations ont remporté des prix au niveau régional et national.

Le président mentionne également : « En plus d’être un gestionnaire accompli qui a réalisé de nombreux projets et mis sur pied plusieurs événements et activités, nous voyons en Eric Verreault de véritables qualités de visionnaire, de leader, de rassembleur ainsi qu’une préoccupation majeure pour la gestion humaine de l’équipe, des ressources, des clients et des partenaires. Ces qualités, son immense expérience, ses réussites et sa connaissance de plusieurs régions nous ont séduites et cadraient parfaitement avec la vision d’avenir que nous voulons donner au Défi Everest, soit de devenir une référence au Québec pour des projets et des événements qui allient le dépassement de soi par l’activité physique et la mobilisation d’un milieu au profit de ses différents organismes et causes sociales. »

De son côté, le nouveau directeur général est évidemment enchanté de se joindre au Défi Everest afin de participer aux célébrations du 10e anniversaire et de contribuer au développement de cette belle organisation basée à Rivière-du-Loup. « Me joindre à une organisation avec de belles valeurs humaines à compter du 13 juin prochain est un honneur pour moi et je suis persuadé que tous en équipe, nous allons mettre à profit nos compétences, nos expériences, nos passions et notre volonté afin d’atteindre nos objectifs et notre vision d’avenir, notamment de prendre de l’expansion dans d’autres régions du Québec. »

Le Défi Everest est un organisme à but non lucratif dont la mission vise à offrir à une communauté de mettre en valeur le dépassement de soi par l’activité physique et le soutien à autrui par un acte de collaboration. Outre à Rivière-du-Loup, le Défi Everest a été présent avant la pandémie dans cinq autres villes, soit Sherbrooke, Rimouski, La Pocatière, Témiscouata-sur-le-Lac. Depuis les débuts du Défi Everest, il y a eu plus de 10 000 participants et 1,5 M$ en don remis à 390 organismes.