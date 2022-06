Début de saison canon pour les Industries Desjardins

Après un peu plus du tiers des parties jouées dans la Ligue de baseball junior majeur de Québec, Les Industries Desjardins Junior BB de Saint-Pascal enregistre sept victoires et deux défaites.

L’équipe jouera 22 parties d’ici la mi-août, pour ensuite attaquer les séries. On souhaite finir dans le top 3. « Le but de la saison est de bien gérer les effectifs. Avec 16 joueurs, un nombre élevé, il faut aussi les développer et naviguer avec le fait qu’ils proviennent de différents calibres », indique Pierre Beaulieu, entraineur.

Des 16 joueurs, 14 proviennent du Kamouraska, un de Montmagny et un de la région de Québec. L’an passé, l’équipe avait terminé la saison avec 13 victoires et sept défaites et compte faire encore mieux cette saison. Des joueurs comme Enryck Jomphe et Cédric Lizotte se démarquent plus particulièrement.