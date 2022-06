Tourisme : Le Kamouraska mise sur l’histoire et les découvertes

La saison touristique est officiellement lancée. Le Kamouraska mise sur le tourisme généalogique, le retour du cirque, la route du Haut-Pays et le festival des champignons forestiers.

Ce sont les principaux coups de cœur mis de l’avant cette saison.

Dans le cas du tourisme généalogique : « On reprend les informations et les rassemble dans le guide touristique, car on s’est fait dire qu’on est un territoire important où il y a beaucoup de familles souches », a indiqué Yvonne Tremblay, directrice générale de Promotion Kamouraska, lors du lancement de la saison touristique bas-laurentienne mercredi dernier.

On met ainsi de l’avant les endroits à découvrir pour marcher sur les pas de ses ancêtres : Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation de La Pocatière, Musée régional de Kamouraska et le moulin Paradis, la maison Chapais de Saint-Denis-De La Bouteillerie et la petite École Delisle à Rivière-Ouelle, entre autres.

On invite à découvrir l’histoire de plusieurs familles fondatrices grâce aux circuits de balado découverte Fil Rouge, à l’application web « Passeurs de mémoire » et aux marqueurs de famille situés sur la terre où le premier ancêtre d’une lignée s’est établi.

En nouveautés, la route du Haut-Pays – regroupant les municipalités qui ne sont pas près du fleuve – peut maintenant être découverte grâce à l’application Izi.travel. Suffit de télécharger le tout et se déplacer comme si on était accompagné d’un guide.

Le cirque

Tourisme Bas-Saint-Laurent a mis de l’avant cinq nouveautés pour la grande région et le retour du Cirque de la Pointe-Sèche en fait partie. C’est pourquoi Tourisme Kamouraska le met de l’avant également, avec le spectacle qui débutera le 7 juillet prochain.

On rappelle aussi la tenue du 7e Festival des champignons forestiers du Kamouraska du 16 au 18 septembre au Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et finalement l’importance du tourisme durable en faisant la promotion des bonnes pratiques et de gestes simples entourant la gestion des déchets, le respect des zones fragiles et des terres agricoles.

Les employés en tourisme finissaient d’ailleurs leurs formations la semaine dernière pour accueillir les touristes aux haltes de Saint-Pascal, Kamouraska et La Pocatière.

Saveurs et gourmandises