Début des essais du passeport vaccinal dans des bars, restaurants et gyms

Étant donné l’augmentation récente des cas de COVID-19, plus précisément du variant Delta, ainsi que l’automne qui s’en vient avec la rentrée à l’école et au travail, les conditions sont réunies pour déployer le passeport vaccinal dans les festivals, restaurants, bars et salles d’entraînement au Québec.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a donné quelques détails sur le passeport vaccinal qui sera déployé à partir du 1er septembre. « Pour qu’on ne soit pas obligé de reconfiner et de fermer des activités et des commerces, le meilleur moyen c’est encore la vaccination. Pour éviter le reconfinement, on va donc utiliser le passeport vaccinal », a-t-il dit.

Le passeport sera instauré graduellement. Il permettra aux personnes adéquatement vaccinées d’avoir accès aux événements publics qui sont à fort achalandage et aux activités à haut taux de contact de socialisation pour des activités et services non essentiels. Pour le moment, le passeport ne s’appliquera pas aux commerces de détail.

On peut penser à des festivals et des lieux intérieurs de grande capacité. On vise les bars, les restaurants et les salles d’entraînement. Ceux qui y travaillent ne devront pas être obligatoirement vaccinés, puisque le travail est un droit et les mesures sanitaires resteront en place.

Pour les trois prochaines semaines, des tests d’application du code QR seront faits sous forme de projet-pilote. Le premier test sera fait au restaurant la Cage Brasserie sportive à Québec. La semaine suivante, ce sera fait au gym Éconofitness à Laval et par la suite dans un bar.

Le gouvernement utilisera une application gratuite de lecture sur les téléphones qui sera simple pour les propriétaires et les utilisateurs. Ceux qui n’ont pas de téléphone pourront utiliser la preuve vaccinale imprimée sur papier. Les gens qui ne peuvent pas recevoir le vaccin en raison de leur condition médicale seront pris en compte.

Hausse de cas

Le point de presse de mardi marquait le retour des points de presse hebdomadaires en lien avec la COVID-19. En effet, l’augmentation des cas et des hospitalisations l’impose, estime le gouvernement.

On ajoute que la quatrième vague est inévitable.

« Le Québec ne pourra pas échapper à cette quatrième vague, a ajouté le ministre. On insiste sur la vaccination du plus grand nombre pour contrôler une quatrième vague et minimiser l’impact sur les hospitalisations et les décès. »

Les vaccins ne protègent pas à 100 %, mais sont efficaces pour éviter que les gens soient très malades. En date d’aujourd’hui, 84 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 70 % une deuxième dose. Au Bas-Saint-Laurent, 87 % des personnes de plus de 12 ans ont reçu leur première dose de vaccin, 76 % ont reçu deux doses.