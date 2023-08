Décès de Rosaire Ouellet : la Ville de La Pocatière mettra ses drapeaux en berne

C’est avec beaucoup de tristesse que les élus du conseil municipal et les membres du personnel de la Ville de La Pocatière ont appris le décès de M. Rosaire Ouellet, maire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

« C’est d’ailleurs avec surprise et empathie que nous avions appris la maladie de M. Ouellet. Nous étions sans mot devant l’importance du diagnostic, mais en même temps, nous connaissions sa nature combative et sa ténacité. Les élus de la Ville de La Pocatière, l’équipe administrative et les membres du Service intermunicipal de sécurité incendie sont de tout cœur avec son épouse et nous lui souhaitons tout le courage nécessaire pour faire face aux prochaines semaines. Toutes nos pensées accompagnent Claire et son fils », a déclaré le maire, Vincent Bérubé.

Rosaire était un homme présent et impliqué dans sa communauté, après 4 ans à la direction générale des deux campus de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe, il plonge dans le monde municipal en 2013 en étant élu à la mairie de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Parallèlement, il met ses compétences et sa passion pour l’agroalimentaire au service du Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) et dirige le changement de vocation du Musée François-Pilote qui devient le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA).

En 10 ans à la tête de SA municipalité, il a toujours porté des actions bénéfiques pour le milieu pocatois dans son ensemble. Homme de conviction, il a été un allier important dans le dossier de la Faculté de médecine vétérinaire, franc, direct, il a respectueusement rappelé l’importance de l’enseignement agricole dans notre communauté.

Évidemment, la Ville de La Pocatière sera présente pour appuyer le conseil municipal et l’équipe administrative en place en cas de besoin.

« Le milieu pocatois perd un homme impliqué dans sa communauté et un grand défenseur de notre territoire, son héritage nous accompagnera pour de nombreuses années », a ajouté M. Bérubé.

En hommage à son engagement, la Ville de La Pocatière mettra ses drapeaux en berne, et ce, jusqu’à la tenue des funérailles.

Au nom des membres du conseil municipal, des employés municipaux et de l’ensemble des citoyens de la Ville de La Pocatière, nous souhaitons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Ouellet », a conclu Vincent Bérubé.

Source : Louise Lacoursière