Décès d’un camionneur forestier à Saint-Adalbert : Des recommandations du coroner

Après le rapport de la CNESST rendu en mai, c’était au tour du coroner d’émettre des recommandations à la suite du décès de Normand Chouinard, 66 ans, de Sainte-Perpétue, survenu en février 2021 à Saint-Adalbert dans L’Islet. M. Chouinard est décédé sous les roues de son camion, lors d’un chargement de bois.

Le coroner Jean-Marc Picard estime que le scénario le plus plausible est que « suite au chargement, M. Chouinard débarque comme d’habitude de son tracteur pour aller chercher ses documents émis par le responsable de la chargeuse. Quelques secondes plus tard, son chargement se met en marche vers le bas de la pente. Comme tout bon conducteur consciencieux, il essaie de rejoindre son véhicule pour l’immobiliser et tenter d’en reprendre le contrôle. Malheureusement, il est emporté par celui-ci et il tombe sous les essieux de son tracteur », écrit le coroner.

Une défectuosité de la valve du réservoir d’air secondaire au niveau des freins explique pourquoi le véhicule a bougé. Quand une des deux valves de la semi-remorque est défectueuse, les freins de stationnement s’appliquent de façon graduelle sur une période de 15 à 20 secondes avant d’atteindre leur pleine capacité. « Pendant cette période, les roues des essieux de la semi-remorque sont en mesure de tourner et l’ensemble du véhicule peut se déplacer même si le frein de stationnement est appliqué sur le tracteur routier », écrit M. Picard.

Exigences de la CNESST

À la suite de l’accident, la CNESST a suspendu les travaux de chargement des grumes sur le tronçon du chantier forestier où est survenu l’accident. Elle a demandé que les camionneurs demeurent dans leur camion pendant le chargement, qu’ils déplacent leur camion à un endroit plat, et qu’ils s’assurent d’appliquer les freins de stationnement avant de descendre de leur camion.

Recommandations du coroner

Le coroner en rajoute une couche dans son rapport rendu public le 14 décembre. Il suggère de nommer un chef de chantier qui aura la responsabilité de coordonner l’ensemble des activités forestières. Il propose de faciliter la transition du papier vers des échanges de données électroniques, pour éviter que les travailleurs ne sortent de leur véhicule. Finalement, il recommande un meilleur contrôle de vérification des camions qui travaillent en forêt.

Ses recommandations ont été envoyées à l’Association du camionnage, des routiers professionnels et des entrepreneurs et camionneurs indépendants, ainsi qu’à la CNESST et au ministère de la Forêt.