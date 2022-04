Déclaration de Bernard Généreux au sujet de la loi sur l’assurance-emploi

Dans son discours, M. Généreux a rappelé l’acharnement, la pétition et le combat de Marie-Hélène Dubé depuis plus d’une décennie, pour que jamais plus des personnes atteintes de maladies graves comme le cancer ne reçoivent que 15 semaines d’assurance-emploi maladie. Rappelons que Mme Dubé en est à son 14e projet de loi depuis 2009 pour qu’enfin les gens malades puissent se soigner dans la dignité. Il a aussi fait mention d’une jeune mère, Stéphanie Bourgoin, qui vient d’amorcer ses traitements après avoir reçu un diagnostic et qui constate qu’elle aura besoin de temps, beaucoup plus que ce qui lui est alloué pour se rétablir. Il a partagé le vibrant témoignage de Nancy Dumont, survivante du cancer, qui dénonce qu’une société comme la nôtre ne protège pas davantage les malades contre la faillite ni l’endettement.