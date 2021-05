Déconfinement : Le KRTB devrait possiblement attendre

Le premier ministre François Legault a présenté les grandes lignes et les principales dates de son plan de déconfinement pour l’été. La bonne situation épidémiologique du Québec et l’adhésion de la population à la vaccination permettent d’envisager ces jours meilleurs. Toutefois, plusieurs de ces mesures ne s’appliqueraient pas au KRTB avant un bon moment.

François Legault s’est dit d’entrée de jeu très fier et impressionné de la réponse des Québécois à la vaccination. L’objectif de la Saint-Jean-Baptiste de vacciner 75 % de la population est même devancé au 15 juin. « Tout ça nous permet de présenter notre plan de déconfinement qui se veut prudent et graduel », a-t-il ajouté.

Ainsi, dès lundi prochain le 24 mai, toutes les écoles primaires et secondaires pourront rouvrir leurs portes au Québec, à l’exception de celles où il y a des éclosions. C’est donc dire que les écoles secondaires du KRTB pourront accueillir de nouveau des élèves dès mardi.

Le 31 mai, la grande majorité des régions devraient passer au palier d’alerte orange, ce qui signifie que la présence à temps plein des élèves de secondaire 3, 4 et 5 sera possible dans les écoles. Les salles à manger des restaurants pourront rouvrir.

Le gouvernement Legault vise à ce que 75 % des personnes de 12 ans et plus soient vaccinées à deux doses d’ici la fin août. Si cet objectif est atteint, il sera possible pour les gens d’abandonner le port du masque dans la majorité des lieux publics. Les cégeps et les universités pourront aussi accueillir de nouveau leurs étudiants.