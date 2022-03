Découvrir, apprivoiser et improviser le plaisir de lire : mission accomplie !

Le vendredi 11 mars dernier, la Médiathèque a été l’hôte de la ligue d’improvisation littéraire, un projet chapeauté par la Fondation Lire pour réussir.

Avec sa mission de favoriser l’accès à l’éducation et à la culture, la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud a usé d’audace en organisant en collaboration avec la Fondation Lire pour réussir l’accueil d’une ligue d’improvisation littéraire. Animée par Christian Laporte, cette activité novatrice mettait en vedette deux écrivains de renom, soit Nicolas F. Paquin et Patrick Senécal, et une équipe de comédiens d’expérience — Simon Boudreault, Jean-François Nadeau et Zoomba (Danielle Létourneau) — accompagnés du musicien Yves Morin.

À tour de rôle, les écrivains ont lu des extraits de leur œuvre pour que les comédiens s’en inspirent et créent une suite improvisée à l’histoire en jouant avec le style de l’auteur. Des moments inédits marqués par la créativité, l’originalité et l’humour des comédiens. Le public composé d’une soixantaine de personnes a assisté à une performance d’un nouveau genre, à un spectacle unique et éphémère, où les rencontres artistiques se sont révélées à la fois tout autant originales qu’insoupçonnées, les œuvres littéraires des uns étant revisitées par la créativité spontanée des autres. Un événement apprécié du public qui a largement dépassé les attentes de l’organisatrice Karina Bilodeau, administratrice à la Médiathèque. « L’espace disponible à la Médiathèque est porteur d’événements culturels variés et je souhaite en offrir plusieurs de différentes natures pour faire rayonner tout autant la culture que la littérature », soutient-elle.

Source : Médiathèque