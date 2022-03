Recycler d’anciens livres pour en faire une œuvre collective

« Notre rapport avec le papier il est tellement accessible, on le trouve partout et il est peu cher. Je travaille autant le papier plus artistique que le papier recyclé. Pour moi, c’est une façon de valoriser les p’tits riens, mais aussi de rendre hommage à la conservation. »

« Tout le rapport avec la démarche artistique de Karine nous a parlé. Son approche est très sensible et humaine. On s’est dit que c’était pertinent dans le contexte social actuel d’offrir cette occasion aux gens de transposer leurs émotions, leurs angoisses, en collaborant collectivement à quelque chose de plus grand qu’eux », poursuit Mélissa C Pettigrew, chargée de projets chez Vrille art actuel.